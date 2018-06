Freenet offen für Verkauf von Sunrise-Beteiligung

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Hamburg/Zürich (awp/sda/reu) - Der deutsche Telekomkonzern Freenet ist offen für einen Verkauf seiner Beteiligung am Schweizer Mobilfunkunternehmen Sunrise. "Wir sind opportunistisch. Wenn jemand an Sunrise Interesse hat, muss er mit uns reden", sagte Freenet-Finanzvorstand Joachim Preisig im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Der deutsche Konzern hält knapp 24,6 Prozent an Sunrise.

Experten erwarten eine Konsolidierung am Schweizer Telekommarkt. Im Fokus stehen dabei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten