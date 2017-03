Freenet auf Rekordkurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Lieber Leser,

Freenet hat an den Finanzmärkten mit einer Nachricht zu einem neuen TV-Segment Investoren erfreut. Die Jahresbilanz liest sich dementsprechend in den Augen von Analysten insgesamt gut. Noch sind die Zahlen vorläufig, allerdings geben sie Einblick in einen unerwartet gut verlaufendes Jahr 2016. Der Umsatz ist deutlich stärker als angenommen, zudem hat sich auch der „Free cash flow“ verbessert. Dies bestätigt den Markt, der vorab bereits mit guten Zahlen gerechnet hatte.

Freenet im Ausbruchmodus

Freenet hat erst am 2. März ein neues 12-Monats-Hoch markiert und dies gleich am 3. März bestätigt, indem die Aktie deutlich zulegte. Jetzt geht es darum, den technischen Aufwärtstrend zu nutzen, um weitere Tops zu avisieren. Die Aktie notiert lediglich gut 11 % unter ihrem 15-Jahres-Hoch vom 5. August 2015. Die Eroberung dieses Tops wäre ein sehr positives Zeichen. Aus Sicht der Charttechnik hat die Aktie ohnehin kaum noch Widerstände.

Die runde Marke von 30 Euro könnte aufhalten, allerdings gibt es bis zum Top von 33,01 Euro ansonsten keine Hürden mehr.

Deshalb hat Freenet mit den jüngsten Zahlen ein positives Zeichen gesetzt und ist im grünen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse