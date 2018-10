Freenet: Könnte das die Aktie retten?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Sucht der Mobilfunkanbieter Freenet den Schlussstrich unter sein Schweiz-Abenteuer? So richtig hatte bislang kaum jemand verstanden, warum sich das Unternehmen vor gut zwei Jahren am Schweizer Anbieter Sunrise beteiligt hatte. Und das immerhin mit 24,5 %. Zumindest hatte es sich bislang finanziell einigermaßen ausgezahlt. Denn die Aktie von Sunrise konnte in den letzten zwei Jahren um rund ein Drittel zulegen. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.