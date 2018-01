Freenet: Ist die Korrektur zu Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Freenet zeigte sich in den letzten Tagen schwächer, aber aktuell sieht es so aus, als könnte eine Bodenbildung abgeschlossen werden und sich der Kurs wieder Richtung Norden bewegen. Das TecDax-Unternehmen aus Büdelsdorf konnte vor allem mit gestiegenen Prognosen für das operative Ergebnis und guten Zahlen bei der Beteiligung am Schweizer Telekomkonzern Sunrise überzeugen.

Bitte diese wichtigen Kennmarken unbedingt beachten

Wenn Sie in der Aktie investiert sind oder ein Investment in den nächsten Wochen planen, dann beachten Sie bitte diese drei wichtigen Kennmarken:

30,59 Euro. Auf diesen Wert fiel der Kurs nach Erreichen des 52 Wochenhochs im November 2017 (31,90 Euro) zurück. Hier bildete sich ein Doppelboden mit Nackenlinie bei 31,21 Euro. Sollte dieser Wert unterschritten werden, dann kann die Bodenbildung als gescheitert betrachtet werden und es drohen Abgaben bis unter 28 Euro.

31,21 Euro. Die Nackenlinie, die bei der Bodenbildung markiert wurde. Das Überschreiten einer Nackenlinie bei Bildung eines doppelten Bodens ist ein wichtiges Kaufsignal. Wird dieser Wert mit einem Momentum von über 100 überschritten, so sind weitere Nachkäufe zu erwarten.

31,90 Euro. Das 52 Wochen Hoch vom November 2017 markiert einen bedeutenden Widerstand. Sollte dieser überwunden werden, ist das Chartbild klar bullisch zu bewerten und eine Rally bis zu 40 Euro ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.