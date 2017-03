Freenet: Haltung der Banken unverständlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Freenet hat in den zurückliegenden Tagen ein Hoch nach dem nächsten erobert. So konnte die Aktie ihr 12 Monats-Hoch nahe an die 30er-Marke schieben. Jetzt könnte es im nächsten Schritt um einen weiteren Gewinn von 10 % gehen. Gelingt dies, dann werden auch die Banken optimistischer. Vor dieser Woche konnte das Unternehmen nämlich die Banken immer noch nicht überzeugen.

Banken skeptisch

Banken haben die Aktie teils auf „Halten“ gesetzt, teilweise raten sie sogar zum „Verkauf“. Dies ist angesichts der technischen Ausgangssituation kaum verständlich. Denn Freenet hat jetzt in allen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreicht. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass der Markt die Aktie nach oben schieben möchte.

Der GD200 ist nunmehr über 15 % entfernt. Dies qualifiziert die Aktie als sehr soliden Aufwärtstitel. Charttechnisch orientierte Analysten zeigen sich ebenso begeistert wie die technischen Experten. Denn die Aktie kletterte auch im späten Handel am Freitag an der langfristig konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden weiter nach oben. Damit ist der Titel auch nach unten zunächst kurzfristig geschützt.

Die Aktie ist auch zur neuen Woche unverändert im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.