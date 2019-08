Freenet: Ernüchterung im Nachgang!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Freenet meldete in der zurückliegenden Woche nach eigenem Bekunden „ein solides erstes Halbjahr“. In der Tat steigerte das Telekommunikationsunternehmen seine Umsatzerlöse zwischen Januar und Juni minimal um 2,8 Millionen auf 1,39 Milliarden Euro. Im operativen Geschäft stieg der Gewinn (Ebitda) ebenfalls leicht, um 10,5 Millionen Euro auf 215,5 Millionen. Am Donnerstag noch hatte es den Anschein, als ob die Börse diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung