Freenet: Bestätigtes Kaufsignal mit über +20%!

Die Aktie von Freenet präsentiert sich weiterhin klar bullish. Im Point&Figure-Chart weist der Wert seit dem 29. August ein immer noch intaktes Point&Figure-Kaufsignal auf.

Dieses entstand durch Erreichen der 18,00 Euro. Im ersten Schwung ging es ohne merkliche Rücksetzer bis auf 18,80 Euro am 12. September. Dann startete ein Rücksetzer in Form einer O-Säule bis unter 17,80 Euro am 18. September.



