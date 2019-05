Freenet: Aus der Spur geraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Vor der Hauptversammlung der Freenet AG am 16. Mai zeigten sich die Anleger noch zuversichtlich. Trotz einiger skeptischer Analysten-Einschätzungen legten die Papiere des Mobilfunkunternehmens zuvor noch einmal auf bis zu 20,72 Euro zu. Die in Aussicht gestellte Dividende in Höhe von 1,65 Euro tat sicherlich ihr Übriges, lag die Rendite doch bei rund acht Prozent. Dass am 17. Mai dann ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung