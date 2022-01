Freenet-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Der Freenet-Kurs wird am 17.01.2022, 21:02 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 24.06 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Freenet auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Freenet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 48,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 0,44 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +48,1 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,1 Prozent im letzten Jahr. Freenet lag 43,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Freenet-Aktie hat einen Wert von 17,86. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (27,53). Auch hier ist Freenet überverkauft (Wert: 27,53), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Freenet.

3. Analysteneinschätzung: Freenet erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freenet vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (22,2 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,06 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Freenet erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

Freenet kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Freenet jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Freenet Aktie.

Freenet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...