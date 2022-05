Freenet-Aktie tief im Minus! Das sollten Sie zur Freenet-Dividende 2022 jetzt wissen ...

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie notiert heute "Ex-Dividende". Das bedeutet, am ersten Börsentag nach der Hauptversammlung (gestern) wird die Freenet-Aktie um den Ausschüttungsbetrag reduziert. Die Kurse erhalten am sogenannten Ex-Dividenden-Tag üblicherweise den Zusatz "ex Dividende" oder auch "xD" bzw. "exDiv". Dabei konnten Freenet-Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende...