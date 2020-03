Freenet-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

In der vergangenen Woche hat der neuartige Coronavirus die Märkte bewegt. Anleger befürchten durch eine mögliche Pandemie negative Folgen für die Weltwirtschaft. Die großen Indizes wie der Dow Jones, der S&P 500 und der DAX verzeichneten starke Verluste und zogen die Einzeltitel mit in die Tiefe. Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Freenet konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen und büßte in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



