Freenet Aktie: Ein krasses Jahreshoch!

Die Freenet Aktie hat in den letzten Monaten gut zugenommen und zeigt so eine top Kursentwicklung an. Doch in den vergangenen Tagen kam es dann zu einem satten Ruck nach unten. Der Kurs der Freenet Aktie wurde sichtbar nach unten gezogen. Der aktuelle Kurs liegt wieder bei 20,6 Euro. Der letzte Widerstand befand sich bei einem Kurs von 21,6 Euro



