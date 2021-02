Freenet Aktie: Das kommt gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Am Dienstagabend meldete sich Freenet mit einer Nachricht, die gut ankam – gemessen am Kurssprung, den die Aktie am Mittwoch im frühen Handel hinlegte. Um was es bei der Nachricht geht: Am Dienstagabend teilte Freenet mit, dass der Vorstand ein weiteres Aktienrückkaufprogramm beschlossen hat. Der Aufsichtsrat hat demnach zugestimmt. Und das Volumen dieses Programms zum Rückkauf eigener Aktien kann sich sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



