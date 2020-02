Freenet Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Noch vor wenigen Monaten traute nicht jeder der Freenet Aktie zu, Kurse über der Marke von 20 Euro zu erreichen. Tatsächlich tat das Papier sich in den letzten Monaten auch immer wieder schwer damit, diese nicht unwichtige Marke zu verteidigen. Am Freitag machten die Bullen jetzt jedoch ernst. Nachdem sie die Freenet Aktie um mehr als zwei Prozent in die Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung