Freenet Aktie: Wer hätte das gedacht?

Lange Zeit war es um die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Freenet ruhig geworden. Sie bewegte sich in einer engen Handelsspanne zwischen der 17,00- und der 17,50-Euro-Marke und zeigte keine großen Veränderungen. Nun ist der Kurs plötzlich zum Leben erwacht. Am Mittwoch verbesserte sich der Wert um mehr als 6 Prozent und kletterte per Kurslücke auf ein 4-Monats-Hoch bei 18,57 Euro.



