Freenet Aktie: Warum schießt der Kurs so nach unten?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Heute morgen startet die Freenet Aktie richtig schlecht in den Handel. Die Aktie verliert noch am Vormittag rund 5 % an Wert, ein gewaltiger Kursrutsch also. Hintergrund ist nicht ein ex Dividendenhandel, sondern wohl ein Analystenkommentar. Die UBS hatte nämlich nach dem starken Kursverlauf der Freenet Aktie nun eine Abstufung vorgenommen.

UBS stuft Freenet Aktie auf „Sell“!

Zuvor hatte der Analyst der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung