Freenet-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Die Freenet-Aktie hat nach einer wochenlangen Baisse zuletzt einen kräftigen Sprung nach oben gemacht und sich damit vieler Sorgen entledigt. Mitte August legte das Papier – per Aufwärts-Gap – in der Spitze mehr als 20 Prozent zu. Der Kurssprung steht in Zusammenhang mit dem Verkauf einer Beteiligung am Schweizer Telekommunikationsunternehmen Sunrise, das vom US-Konzern Liberty übernommen wird.



