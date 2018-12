Freenet Aktie: Leerverkäufer ziehen sich zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Wie einer Meldung aus dem Bundesanzeiger zu entnehmen ist, hat der Hedgefonds Pelham Capital seine Netto-Leerverkaufspositionen bei Freenet deutlich reduziert. Statt 0,58 Prozent werden nun nur noch 0,36 Prozent an Netto-Leerverkaufspositionen gehalten. Dies entspricht bei der aktuellen Marktkapitalisierung einem Rückgang um 4,7 Millionen Euro. So manchem Anleger gibt diese Entwicklung frischen Mut. Dies lassen zumindest Kursgewinne in Höhe von 1,57 Prozent am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.