Freenet-Aktie: Kursrutsch nach Quartalszahlen – wie geht es nun weiter?

Am Freitag legte auch das Telekommunikationsunternehmen freenet seine Quartalszahlen vor. Tendenziell waren die Ergebnisse eher enttäuschend und lagen unter den Erwartungen der meisten Analysten. Positiv ist jedoch die Entwicklung des Online TV-Dienstes waipu.tv hervorzuheben. Der Service hat eine beachtliche Anzahl an Abo-Kunden hinzugewonnen. Auch hier scheint der Trend stark in Richtung Streaming zu gehen, allerdings ist dieser Sektor auch sehr hart ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.