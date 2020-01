Freenet-Aktie: Gute Nachrichten aus London!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Nach ihrem kleinen Einbruch kurz nach Jahresbeginn hat sich die Aktie von Freenet wieder ordentlich erholt. Nachdem die Papiere des Telekommunikations-Unternehmens bereits am Dienstag von 20,35 auf 20,62 Euro im Wert gestiegen waren, ging es am Mittwoch um ein weiteres, knappes Prozent nach oben auf 20,77 Euro bis zum Börsenschluss. Auch der Donnerstag begann im Plus. Mit rund 20,90 Euro erreichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



