Freenet-Aktie: Es geht immer weiter nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Nachdem der Kurs immer weiter nach unten fällt, steigt die rechnerische Dividendenrendite immer weiter an. Auch in den Vorjahren hielt sich die Rendite im hohen einstelligen Bereich, ist die Aktie also was für Dividendeninvestoren? In den letzten 8 Jahren hat das Unternehmen die Dividenden von Jahr zu Jahr gesteigert, das ist ein durchaus positiver Aspekt.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Fast 70 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.