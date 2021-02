Freenet Aktie: Diese Meldung lässt Anleger jubeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Auf die Anteilseigner von Freenet wartet ein überraschender Geldsegen. Das Telekommunikationsunternehmen aus Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) beglückt seine Aktionäre in diesem Jahr mit einer üppigen Dividende.

Freenet will für 2020 1,65 Euro je Aktie ausschütten, teilte die Aktiengesellschaft gestern Abend in einer Ad-hoc-Meldung mit. In dem Betrag sind 15 Cent Sonderdividende inbegriffen. Das ist als Dankeschön-Bonus und Entschädigung für die Geduld der Anleger gedacht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung