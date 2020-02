Freenet Aktie: 28. Februar vormerken!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Diese Woche ist es so weit: Freenet will vorläufige Zahlen für das vorige Geschäftsjahr veröffentlichen. Gewiss, der Geschäftsbericht 2019 soll erst am 27. März veröffentlicht werden, so die Angaben im Freenet-Finanzkalender. Doch kommenden Freitag (28. Februar) sollen vorläufige Zahlen veröffentlicht werden. Und nicht nur das: Das Freenet-Management will dann auch eine Präsentation geben und es soll eine Telefonkonferenz für Analysten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



