Freenet: Das ist mal eine Nummer!

Freenet, ein Unternehmen aus dem Markt "Drahtlose Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 13:36 Uhr) mit 21.22 EUR stark im Minus (-1.28 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Freenet haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 7,89 % ist Freenet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (4,47 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,42 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Freenet-Aktie beträgt dieser aktuell 18,73 EUR. Der letzte Schlusskurs (21,49 EUR) liegt damit deutlich darüber (+14,74 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Freenet somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (19,23 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+11,75 Prozent Abweichung). Die Freenet-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Freenet auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Freenet als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 2 Hold, 3 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 1 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,89 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,8 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,49 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".