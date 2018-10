"Freedom to Move" - Die neue Freiheit des Fahrzeugbesitzes mit Care by Volvo (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) -- Start des erweiterten Modellangebots in Deutschland- Über Webseite oder App: In zehn Minuten zum neuen Volvo- Alle Kosten außer Tanken in der Monatsrate inbegriffenOffizieller Start für Care by Volvo in Deutschland nach einereinjährigen Pilotphase: Alle Modelle der neuen Volvo Generationkönnen ab sofort per innovativem und flexiblemFlatrate-Mobilitätspaket abonniert werden. Das Abo deckt nahezu alleKosten rund um den Besitz und Unterhalt ab - nur das Tanken kostetnoch extra.Den nächsten bedeutenden Schritt in die Zukunft der Mobilität beiVolvo läuteten heute im Rahmen einer Veranstaltung in München derPräsident und CEO der Volvo Car Group, Hakan Samuelsson, und derGeschäftsführer von Volvo Car Germany, Thomas Bauch, ein Das neueCare by Volvo Abo ist eine Revolution der Einfachheit: In dermonatlichen Abo-Rate sind alle Kosten (außer Tankkosten) enthalten,die normalerweise bei Erwerb und Unterhalt eines Fahrzeugs anfallen.Jedes über Care by Volvo bezogene Fahrzeug verfügt darüber hinausüber eine SIM-Karte mit 10 GB Datenflatrate.Das Abo bietet eine ganz neue Form der Flexibilität. Innerhalb derersten 24 Monate kann der Kunde jederzeit gegen eine Gebühr dasFahrzeug wechseln oder den Vertrag beenden, danach werden dieseOptionen kostenlos angeboten.Abgeschlossen werden kann der Care by Volvo Vertrag für alleaktuellen Volvo Modelle, mit Ausnahme der Baureihe Volvo V40, ganzbequem über die neu eingerichtete Webseite www.das-abo.com, wo dieKunden in nur drei Schritten zu ihrem neuen Auto gelangen. AlsAlternative steht zudem eine neu entwickelte iOS App im Apple AppStore zur Verfügung. Eine Android Version ist ebenfalls inVorbereitung.Die Preise starten bei 498 Euro monatlich für den Volvo XC40 T3 inder Ausstattungslinie Momentum. Das attraktive Angebot liegt jeweilsbei rund 1,2 Prozent des Brutto-Listenpreises und berücksichtigt dierealen Kosten aus Kundensicht."Mit unserer Unternehmensvision 'Freedom to Move' möchten wirunseren Kunden noch mehr Freiheit bei der individuellen Nutzung desAutomobils zurückgeben", erläutert Thomas Bauch, Geschäftsführer vonVolvo Car Germany. "Dabei liegt uns vor allem am Herzen, denZeitaufwand des Kunden zu reduzieren, mit dem der Besitz und dieNutzung eines Autos im Alltag verbunden ist. Auf lange Sicht ist esdas Ziel des Unternehmens, mit Programmen wie Care by Volvo denKunden eine Woche Lebenszeit und damit Lebensqualität zurückzugeben."Pressekontakt:Volvo Car Germany GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSiegburger Straße 22950679 KölnTelefon +49 (0)221 9393 - 106E-Mail volvopr1@volvocars.comwww.media.volvocars.com/deOriginal-Content von: Volvo Cars, übermittelt durch news aktuell