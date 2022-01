Freedom Holding: Ist das der Short des Jahres?

Die an der Nasdaq notierte Freedom Holding (WKN: A2DW84) hat sich in den vergangenen zwei Jahren mit minimalen Mitteln zu einer der am schnellsten wachsenden Firmen an der Wall Street entwickelt. Fragen zu seinen undurchsichtigen Geschäftspraktiken weicht der Broker dabei seit langem gekonnt aus. Während für Investoren die Warnlampen angehen sollten, bringen sich Shortseller vielleicht schon in Position.

Die Freedom Holding Corporation ist ansässig in Las Vegas, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.