27. November 2019. Als Höhepunkt des ersten MARVEL DAY aufProSieben bricht in "Guardians of the Galaxy Vol.2" die bunte Weltraumtruppe zuihrer nächsten Mission auf. Dabei trifft "Star-Lord" Peter Quill (Chris Pratt)auf seinen bis dato unbekannten Vater Ego (Kurt Russell), doch die Freude währtnicht lange ... Ab 8:50 Uhr schenkt der MARVEL DAY den Zuschauern mitgroßartigen Blockbustern von "Marvel's The Avengers" über "Iron Man 3" und"Thor" bis "Doctor Strange" so viele Superhelden, wie es noch nie zuvor an einemTag im Free-TV gab.Hier der ganze MARVEL DAY auf ProSieben am 1. Dezember 2019 im Überblick:-8:45 Uhr: "Remembering Stan Lee" USA 2018, TV Spezial -8:50 Uhr:"X-Men: Der letzte Widerstand" USA 2006, Action -10:40 Uhr: "MarvelShort: Thor & Loki" USA 2017, Animation -10:45 Uhr: "Thor" USA 2011,Action -12:50 Uhr: "Marvel Short: Black Widow & Hulk" USA 2017,Animation -12:55 Uhr: "Marvel's The Avengers" USA 2012, Action -15:30Uhr: "Marvel Short: Iron Man & Spider-Man" USA 2019, Animation -15:35Uhr: "Iron Man 3" USA 2013, Action -18:00 Uhr: "Doctor Strange" USA2016, Action -20:15 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" USA 2017,Action Zum ersten Mal im Free-TV