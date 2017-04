Free TV Premiere / n-tv punktet mit Barbaren-Doku

Köln (ots) - Mit einem Marktanteil von bis zu 1,4 Prozent (MA14-59: bis zu 1,4 %) startete die hochwertig produzierte Doku-Reihe"Aufstand der Barbaren" am Samstagabend bei n-tv. Insgesamtverfolgten bis zu 270.000 Zuschauer die beiden spannenden Geschichtenrund um den nordafrikanischen Feldherrn Hannibal und denkeltiberischen Anführer Viriathus. Besonders gut kam die Reihe beiMännern an: Die beiden Folgen lockten bis zu 2,0 Prozent der 30- bis49-Jährigen vor den Bildschirm.n-tv zeigt die achtteilige Highend-History-Produktion immersamstags ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen. Nächste Woche geht es mit demSklaven und Gladiator Spartakus weiter. Im Anschluss folgt dieblutige Geschichte über Arminius und die Schlacht im TeutoburgerWald.Quelle: AGF/GfK / DAP TV Scope / MG RTL D Forschung und Märkte /vorl. gewichtet / Stand: 02.04.2017Pressekontakt:Lisa FröhligMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvTelefon: 0221 / 45674102lisa.froehlig@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell