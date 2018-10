Unterföhring (ots) -Diese beiden machen es nicht mehr lang, dafür aber geil: FlorianDavid Fitz ("Vincent will Meer") und Matthias Schweighöfer ("FrauElla") begeben sich als äußerst ungleiche Hospiz-Patienten auf einenletzten Trip nach Afrika. Dabei lernt Schweighöfer als mimosenhafterTotgeweihter Andi ironischerweise das Leben. Multitalent Fitzüberzeugt dagegen in einer Doppelfunktion: Als egoistischerAussteiger Benno will er vor seinem baldigen Ableben noch etwasWichtiges erledigen. Nebenbei legte er als Regisseur mit 1,7Millionen Kinobesuchern auch einen echten Kassenschlager hin, dermehrfach ausgezeichnet wurde ... SAT.1 zeigt "Der geilste Tag" amSonntag, 7. Oktober 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Inhalt: Der kleinkriminelle Aussteiger Benno (Florian David Fitz)landet im Hospiz, als nach einem Zusammenbruch ein Hirntumor imfortgeschrittenen Stadium bei ihm festgestellt wird. SeinZimmernachbar Andi (Matthias Schweighöfer) leidet unter Lungenfibroseund schwerer Atemnot - und ist auch sonst ein total anderer Typ: Derphlegmatische Berufskranke hasst jede Unregelmäßigkeit, während ereinen erfolglosen Videoblog über seinen Krankheitsverlauf führt. Nurzögerlich lässt er sich von Benno dazu überreden, für ein luxuriösesLebensende einen Haufen Geld zu erschwindeln. Als der egoistischeKleinganove auch noch beschließt, das Hospiz zu verlassen, um ansEnde der Welt zu reisen, will Andi trotzdem dabei sein. Er ahntnicht, dass der sonst so abgebrühte Benno nach Südafrika will, um zumersten und letzten Mal seine kleine Tochter zu sehen ..."Der geilste Tag" Zum ersten Mal im Free-TV Am Sonntag, 7. Oktober2018, um 20:15 Uhr D, 2016 Genre: Tragikomödie Regie: Florian DavidFitzPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin EmeleKatja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell