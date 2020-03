Mainz (ots) - In ZDFneo startet am Freitag, 13. März 2020, 22.00 Uhr, dieKrimiserie "The Bay". Alle sechs Folgen sind dabei in der Fernsehausstrahlung amStück zu sehen. Ab Samstag, 14. März 2020, 10.00 Uhr, stehen alle Folgen übereinen Zeitraum von 30 Tagen in der ZDFmediathek bereit.In der britischen Küstenstadt Morecambe verschwinden die Zwillinge Dylan undHolly Meredith, nachdem sie einen Abend im Jugendclub verbracht haben. In dieserNacht ist auch Detective Sergeant Lisa Armstrong (Morven Christie) in der Stadtunterwegs und feiert mit ihren Freundinnen in Pubs und Karaoke-Bars.Währenddessen lernt sie den Fischer Sean (Jonas Armstrong) kennen, mit dem siesich auf einen One-Night-Stand einlässt. Als die Ermittlerin am nächsten Tag zumFall der vermissten Jugendlichen gerufen wird, erfährt sie, dass Sean derStiefvater der verschwundenen Kinder ist. Die beiden verschweigen ihre Affäre.Im Zuge der Ermittlungen versucht Lisa, das Vertrauen der betrogenen EhefrauJess Meredtih (Chanel Cresswell) zu gewinnen, doch die Ablehnung, die ihr dieMutter der Jugendlichen entgegenbringt, macht ihr die Arbeit nicht leicht.Während nicht nur die Polizei, sondern auch besorgte Freunde und Einwohner derStadt nach den Zwillingen suchen, wird am Pier die Leiche eines Jugendlichengefunden. Lisa stürzt sich mit vollem Einsatz in die Arbeit und nimmt deswegennicht wahr, dass ihre eigenen Kinder, Abbie und Rob, in kriminelleMachenschaften verwickelt sind.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thebayhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4544155OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell