Mainz (ots) -"Ihr seid angezählt, Ali". Die Worte des ermittelnden Kommissars(Oliver Masucci), die sich Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan)nach einem aufgeflogenen Drogendeal anhören muss, sitzen. In dersechsteiligen, von TNT Serie produzierten Serie "4 Blocks" ist derarabische Familienclan in den Fokus der Berliner Polizei gerückt. DieSerie wird ab Dienstag, 28. November 2017, 23.15 Uhr, alsFree-TV-Premiere in ZDFneo in Doppelfolgen ausgestrahlt.Tonis Schwager Latif (Wasiem Taha alias Massiv) wurde"hochgenommen" und sitzt seit der Razzia im Gefängnis. Neun KiloKokain wurden in seinem Auto gefunden, die gesamte Monatslieferung.Die Hamadys leben gut von dieser Art von Geschäften, aber Toni willaussteigen, träumt von einem ehrlichen Leben mit seiner Frau und derkleinen Tochter. Die schmutzigen Geschäfte hatte er bereits an seinenSchwager übergeben. Doch jetzt ist Toni der Familie verpflichtet undübernimmt erneut die operative Führung. Zu gefährlich wäre es, seinemunberechenbaren und hitzigen Bruder Abbas (Veysel Gelin) dieKontrolle zu überlassen.Völlig überraschend taucht Tonis alter Freund Vince (FrederickLau) wieder in der Stadt auf. Alte Neuköllner Zeiten leben auf, undin Toni keimt erneut die Hoffnung auf einen legalen Neuanfang. Fürihn wird es aber immer schwieriger, der Abwärtsspirale aus Gewalt,Kriminalität, Verrat und Intrigen zu entkommen.Die Folgen der Serie "4 Blocks" sind nach der jeweiligenAusstrahlung in ZDFneo über die funk-App von ARD und ZDF onlineverfügbar.