Mainz (ots) -Zwei Anwälte schweben in großer Gefahr, als sie in einemTerrorprozess eine Verschwörung aufdecken. Regisseur John Crowleyinszenierte den amerikanisch-britischen Politikthriller "UnterBeobachtung", den das ZDF am Montag, 27. August 2018, 22.15 Uhr, alsFree-TV-Premiere zeigt. Neben den internationalen Stars Eric Bana undRebecca Hall ist unter anderen der deutsche Schauspieler DenisMoschitto ("Chiko", "Rubbeldiekatz") zu sehen.Auf dem Londoner Wochenmarkt sterben bei einer Explosion 120Menschen. Als mutmaßlicher Drahtzieher wird der Türke Farroukh (DenisMoschitto) verhaftet und angeklagt. Ein halbes Jahr später begehtsein Verteidiger Selbstmord, und der Anwalt Martin Rose (Eric Bana)muss einspringen. Parallel zum öffentlichen Prozess findet noch einezweite, streng geheime Verhandlung statt - angeblich aus Gründen derStaatssicherheit. Weder Martin noch sein Mandant erhalten Einblick indie Verhandlung. Stattdessen soll die Juristin Claudia Simmons-Howe(Rebecca Hall) in diesem zweiten Prozess als Verteidigerin desTerrorverdächtigen auftreten. Den beiden Anwälten, die einegemeinsame Vergangenheit haben, ist jeglicher Kontakt miteinanderstrengstens untersagt. Doch in diesem Terrorismus-Prozess scheintnicht alles mit rechten Dingen zuzugehen - Claudia und Martin kommeneiner groß angelegten Verschwörung auf die Spur. Um endgültig Lichtins Dunkel bringen zu können, müssen sie heimlich zusammenarbeiten.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/unterbeobachtungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell