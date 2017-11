Mainz (ots) -Hochspannung mit den Hollywoodstars Owen Wilson und Pierce Brosnanim "Montagskino" des ZDF: In dem Actionthriller "No Escape - Renn umDein Leben", der am Montag, 20. November 2017, 22.15 Uhr, zu sehenist, gerät ein amerikanischer Ingenieur mit seiner Familie inSüdostasien in einen Putschversuch. John Erick Dowdle inszenierte denThriller, für den er zusammen mit seinem Bruder Drew Dowdle auch dasDrehbuch schrieb.Ingenieur Jack Dwyer (Owen Wilson) zieht mit seiner Frau Annie(Lake Bell) und den beiden Töchtern Beeze (Claire Geare) und Lucy(Sterling Jerins) von Texas nach Südostasien. Dort will er denBewohnern Zugang zu sauberem Trinkwasser verschaffen. Der neueWohnort erweist sich schon am zweiten Tag als äußerst gefährlich: DieTelefonleitungen des Vier-Sterne-Hotels, in dem Jack und seineFamilie vorerst leben, sind tot, und auf den Straßen braut sichlangsam etwas zusammen. Als es die ersten Toten gibt, wird Jack klar,dass er sich mit seiner Familie mitten in einem brutalenPutschversuch befindet. Die Rebellen gehen dabei ungemein grausam vorund machen auch vor den Hotelbewohnern nicht halt. Eine dramatischeFlucht beginnt, auf der die Familie Dwyer von dem Abenteurer Hammond(Pierce Brosnan) unterstützt wird. Aber können sie ihm überhaupttrauen?Pierce Brosnan ist auch in den vier folgenden Wochen im"Montagskino" des ZDF zu sehen. In einem "James Bond 007"-Schwerpunktzeigt das ZDF unter anderem alle vier Filme mit Brosnan in derTitelrolle: "GoldenEye" (Montag, 27. November 2017, 22.15 Uhr), "DerMorgen stirbt nie" (Montag, 4. Dezember 2017, 22.15 Uhr), "Die Weltist nicht genug" (Montag, 11. Dezember 2017, 22.15 Uhr) und "Stirb aneinem anderen Tag" (Montag, 18. Dezember 2017, 22.15 Uhr).https://zdf.de/filme/montagskinohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/noescapePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell