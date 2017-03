Mainz (ots) -Eine packende Story, zwei französische Kinostars und jede MengeAction: Am Montag, 3. April 2017, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF denSpielfilm "Im Auge des Verbrechens" als Free-TV-Premiere. RegisseurFred Cavayé inszenierte den Thriller mit Vincent Lindon und GillesLellouche in den Hauptrollen.Vor Jahren hatte der ehemalige Polizist Simon (Vincent Lindon)unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht, bei dem mehrerePersonen ums Leben kamen. Er verlor daraufhin nicht nur seinen Job,auch seine Ehe ging in die Brüche. Als Simons kleiner Sohn Theo (MaxBaissette) von Killern gejagt wird, weil er Zeuge eines Mordes wurde,erwacht der Ex-Cop aus seiner jahrelangen Lethargie. Er greift wiederzur Waffe, um das Leben seines Kindes zu beschützen. Dabei ist er aufdie Hilfe seines Freundes und ehemaligen Kollegen Franck (GillesLellouche) angewiesen. Das freundschaftliche Verhältnis der beidenhat seit dem tragischen Unfall jedoch stark gelitten - denn Francksaß damals auf dem Beifahrersitz.https://www.zdf.de/filme/montagskinohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/imaugePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell