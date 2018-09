Mainz (ots) -Hollywood-Star Pierce Brosnan gerät als erfolgreicher Unternehmerin einen erbitterten Kampf mit einem psychopathischen IT-Techniker:Das "Montagskino" im ZDF zeigt den Cyberthriller "Hacked - Kein Lebenist sicher" von Regisseur John Moore am Montag, 24. September 2018,22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Neben Pierce Brosnan spielen JamesFrecheville, Michael Nyqvist, Anna Friel und Stefanie Scott.Das luxuriöse Leben von Selfmade-Millionär Mike Regan (PierceBrosnan) scheint perfekt: Er lebt glücklich mit seiner Frau Rose(Anna Friel) und seiner jugendlichen Tochter Kaitlyn (Stefanie Scott)in einem gigantischen Haus, das mit moderner Technik ausgestattetist. Sogar die Kaffeemaschine ist fernsteuerbar. Beruflich könnte esfür Regan ebenfalls nicht besser laufen: Seine Firma soll inabsehbarer Zeit mit einer App die Flugzeug-Industrie revolutionieren.Doch Regan macht einen entscheidenden Fehler: Er gewährt demIT-Techniker Ed Porter (James Frecheville), der ihm bei einerwichtigen Firmenpräsentation aus der Patsche hilft, Zutritt in seinHaus und damit in sein Leben.Als Ed immer distanzloser gegenüber seinem Chef und dessen Familieauftritt, wirft Regan ihn aus dem Unternehmen. Außer sich vor Wutbringt der IT-Freak nicht nur Regans "Smart Home" unter seineKontrolle, sondern auch Regans Firma. Regan und seine Familiebefinden sich mitten in einem Technik-Krieg, und ihr unbarmherzigerGegner schreckt vor nichts zurück.https://presseportal.zdf.de/pm/pierce-brosnan-reihe-im-zdf/https://zdf.de/filme/montagskinohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/piercebrosnanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell