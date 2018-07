Unterföhring (ots) -Weil sie die einzige unverheiratete, kinderlose Journalistin inihrer New Yorker Redaktion ist, wird Kim (Tina Fey, M.) alsKriegsberichterstatterin nach Afghanistan versetzt. Eine Chance, demlangweiligen Büroalltag und ihrem depressiven Freund Chris (JoshCharles) endlich zu entfliehen, kommt ihr gerade gelegen. Doch alsFrau und noch dazu als Amerikanerin hat es Kim alles andere alsleicht, sich im Mittleren Osten durchzuschlagen. Unterstützung erhältdie Reporterin von Leidensgenossin und Männer-Magnet Tanya (MargotRobbie, l.) und dem Fotografen Iain (Martin Freeman, r.) ...ProSieben zeigt "Whiskey Tango Foxtrot" am Samstag, 14. Juli 2018, um20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.© 2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved. / Frank MasiDieses Bild darf bis 14.07.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-7299Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell