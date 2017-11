Köln (ots) - WATCHBOX zeigt das Drama "Boulevard" mitOscarpreisträger Robin Williams als Bankangestellter mit spätemComing-Out / Schwedisches AIDS-Drama "Don't ever wipe tears withoutgloves" anlässlich des Welt-AIDS-Tages erstmals in deutscher Sprache.Das kostenlose Streaming-Portal, das durch ungewöhnliche Film- undSerienempfehlungen abseits des Mainstreams inspirieren möchte, bleibtseiner Linie treu. Dazu baut WATCHBOX das abwechslungsreichePortfolio mit Film- und Serien-Highlights weiter aus und rückt dasGenre LGBT in den Fokus: www.watchbox.de/queer-lgbt. Die AbkürzungLGBT stammt aus dem Englischen und meint Lesbian, Gay, Bisexual undTransgender (dt.: Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender).Inhaltlich geht es in den Filmen und Serien um sexuelle Orientierung,eigene Geschlechtsidentität und körperliche Geschlechtsvariationen."Boulevard"In dem feinsinnig inszenierten Drama "Boulevard" spielt RobinWilliams den 60-jährigen Bankangestellten Nolan, der sein spätesComing-Out hat. Seine Ehe mit Joy (Kathy Baker) läuft routiniert.Vordergründig geht es ihm gut. Als er den jungen Stricher Leo(Roberto Aguire) kennenlernt, muss sich Nolan nicht nur der Fragenach seiner eigenen sexuellen Orientierung stellen. Der Film zeigtnoch einmal eindringlich, was für ein großer CharakterdarstellerWilliams war. Die dpa schrieb: "Robin Williams macht den sensiblenFilm mit seiner absolut wahrhaftig anmutenden Darstellung zu einemEreignis. Ein emotional aufwühlendes Drama." Film-Kritiker PhilippStadelmaier (Süddeutsche Zeitung), stellte fest, dass der Filmaussehe, wie Robin Williams' Testament. Auf WATCHBOX ist der Film,der zu Beginn des Jahres 2016 in den deutschen Kinos zu sehen war, absofort bereits vor dessen Free-TV-Premiere abrufbar."Don't ever wipe tears without gloves"Bei dem schwedischen TV-Drama "Don't ever wipe tears withoutgloves" handelt es sich um eine Erzählung über eineleidenschaftliche Liebe zwischen zwei Männern in Stockholm zu Beginnder 1980er Jahre, als AIDS Schweden erreicht. Gemeinsam mitDVD-Partner Edel:Motion veröffentlicht WATCHBOX am 1. Dezemberanlässlich des Welt-AIDS Tages das preisgekrönte TV-Drama erstmals indeutscher Fassung. Parallel zur Veröffentlichung auf DVD, Blu-ray undzum Download ist die erste Folge dabei kostenlos bei WATCHBOXverfügbar, Episode 2 und 3 folgen im Januar. Die authentischeGeschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jonas Gardell."Don't ever wipe tears without gloves" besticht neben einerergreifenden Story auch durch einen hochkarätigen skandinavischenCast mit Stefan Sauk, ("Verblendung", schwed. Version), Ulf Friberg("Verblendung", US-Version), Marie Richardson ( "Wallander", "EyesWide Shut"). Mit den BBC-Erfolgsserien "Banana" und "Cucumber" vondem Autor der Kultserie "Queer As Folk" Russell T. Davies sowieweiteren Highlights, bietet WATCHBOX zahlreiche hochwertige Inhalterund um das Thema LGBT. Im Mittelpunkt des Film- undSerien-Portfolios von WATCHBOX stehen neben LGBT die GenresIndependent, British, Horror, Komödie, Science Fiction, Thriller undAnime. Hiermit möchte WATCHBOX Entdecker erreichen, die auf der Suchenach besonderen Inhalten abseits des Mainstreams sind. Das Angebotverfügt hierzu über mehr als 1.400 Filme und 3.500 Serien-Episoden.Zudem wird es ständig weiter ausgebaut.Das VOD-Angebot WATCHBOX ist multiscreen - überall und jederzeit -auf Smart TV-Geräten, PC, Smartphone und Tablet verfügbar. Dazu gibtes Apps für Amazon Fire TV, Xbox One, Apple TV, Android und iOS.WATCHBOX ist darüber hinaus mobil abrufbar und passt sich automatischdem jeweiligen Endgerät an. Außerdem ist es über den Standard HbbTVfür Smart TV über den Red-Button-Aufruf bei den Sendern RTL, VOX undbei NITRO verfügbar. Hinzu kommt, dass WATCHBOX als eigenständigerChannel über TV NOW, das Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL,abrufbar ist.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-456-743-14thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell