Rusty Griswold (Ed Helms, li.) ist wie schon sein Vater Clark(Chevy Chase) ein harmoniesüchtiger Familienmensch. Darum kommt erauf die Idee, mit seiner Frau Debbie (Christina Applegate) und denbeiden pubertierenden Söhnen den gleichen Familienausflug in denVergnügungspark Walley World zu machen, wie ihn damals schon sein Dadmit der Familien unternommen hatte. Der Roadtrip wird allerdings einDisaster. Auf einer der Stationen treffen die Griswolds erstmals aufStone (Chris Hemsworth, r.), den Ehemann von Rustys Schwester. UndRusty ist ziemlich beunruhigt darüber, dass der blonde Gigolo einAuge auf seine Frau wirft - ProSieben zeigt „"Vacation - Wir sind dieGriswolds" am Sonntag, 15. Juli 2018, um 20:15 Uhr, zum ersten Mal imFree-TV© Warner Bros.