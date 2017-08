Unterföhring (ots) -Im Bild: Joseph (Elyas M'Barek, im Bild) hat ein Problem. Er isteinfach zu nett, um wirklich von Frauen wahrgenommen zu werden. Alser Leni (Hannah Herzsprung) kennenlernt, setzt er alles daran, dasssie auf ihn aufmerksam wird ...Elyas M'Barek bekommt bekanntlich alle "Traumfrauen" - in dergleichnamigen Kino-Komödie sind das keine Geringeren als Iris Berben,Karoline Herfurth, Hannah Herzsprung und Palina Rojinski. Bei derFrauenpower spielt der schöne Elyas natürlich nur eine Nebenrolle,denn verhandelt werden die Probleme der attraktiven Ladies mit denMännern. Die eine wird verlassen, die andere betrogen. Eine steht aufOne-Night-Stands, die andere gibt das Betthäschen für einen Kollegen... In jedem Fall ist das ein ziemlich amüsantes Chaos in derFree-TV-Premiere "Traumfrauen" am 27. August um 20:15 Uhr aufProSieben.© Tele München/ Stephan RaboldDieses Bild darf bis 27. August 2017 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigemCopyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nurim Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG, Facebook und Twitter! Esdarf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-1193.Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell