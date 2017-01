Unterföhring (ots) -Im Bild: Dr. Will Caster (Johnny Depp) arbeitet an der Entwicklungeines denkfähigen Computers. Futuristische Science-Fiction mit JohnnyDepp: Dr. Will Caster (Depp) arbeitet mit Herzblut daran, einendenkfähigen und zugleich zu Emotionen befähigten Computer zuerschaffen. Doch als er von einer Gruppe Öko-Terroristen tödlichverletzt wird, lädt seine Frau Evelyn (Rebecca Hall) sein Bewusstseinin den von ihm entwickelten Computer hoch ... ProSieben zeigt"Transcendence" am Sonntag, 15. Januar 2017, um 20:15 Uhr zum erstenMal im Free-TV.Dieses Bild darf bis 15.01.2017 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender.© 2013 Alcon Entertainment, LLC. All Rights ReservedBei Fragen:089/9507-1589Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell