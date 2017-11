Unterföhring (ots) -Im Bild: Barkeeper Bob (Tom Hardy) würde sich lieber seinemPitbull-Welpen Rocco widmen, statt in die Machenschaften der NewYorker Unterwelt verwickelt zu werden. Packendes Gangster-Drama nacheiner Kurzgeschichte von "Gone Baby Gone"-Autor Dennis Lehane mitJames Gandolfini in seiner letzten Rolle: Barkeeper Bob Sagniowski(Tom Hardy) findet im Müll zufällig einen verletzten Pitbull-Welpen.Während er versucht, den kleinen Vierbeiner wieder aufzupäppeln,verstrickt er sich immer tiefer in die kriminellen Machenschaftenseines Cousins Marv (James Gandolfini) ... ProSieben zeigt "The Drop- Bargeld" am Freitag, 24. November 2017, um 23:25 Uhr zum ersten Malim Free-TV.Copyright: © 2014 Twentieth Century Fox.Dieses Bild darf bis 24. November 2017 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigemCopyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nurim Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.!Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritteweitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-7299. Voraussetzung fuerdie Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu denAllgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender derProSiebenSat.1 Media AG.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-7299Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell