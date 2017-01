Unterföhring (ots) -Im Bild: Tarzan (r.) und die schöne Jane (l.) treffen im Dschungelaufeinander und verlieben sich.Einige Gorillas finden in einem abgestürzten Hubschrauber denkleinen Tarzan und nehmen ihn bei sich auf. Erst zehn Jahre spätertrifft Tarzan wieder auf einen Menschen - die schöne Jane Porter. Esist Liebe auf den ersten Blick. Ihr Glück ist jedoch nicht von langerDauer ... Das Animations-Abenteuer wurde in den MünchenerBavaria-Studios mittels Motion-Capture-Verfahren verfilmt - alsTarzan und Jane traten dabei die Hollywood-Stars Kellan Lutz undSpencer Locke auf. In der deutschen Fassung liehen Alexander Fehlingund Lena Meyer-Landrut den Figuren ihre Stimmen ... SAT.1 zeigt"Tarzan" am Samstag, 21. Januar 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal imFree-TV. Foto: © Constantin FilmDieses Bild darf bis 21. Januar 2017 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nicht moeglich.Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darfnicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden.Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-1589Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell