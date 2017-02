Unterföhring (ots) -Im Bild: Tammy (Melissa McCarthy, r.) und Oma Pearl (SusanSarandon, l.) gehen in einer Bar auf Männerjagd.Roadtrip mit EMMY® Gewinnerin Melissa McCarthy und OSCAR®Preisträgerin Susan Sarandon: Tammy gerät an den Rande einesNervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Jobverliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhandbeschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und machtsich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl, um sich deren Wagen zu leihen.Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zurVerfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt, wohin die Reise geht...ProSieben zeigt "Tammy - Voll abgefahren" am Sonntag, 12. Februar2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Dieses Bild darf bis 12.02.2017 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder SenderBei Fragen:089/9507-1193Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell