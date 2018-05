Unterföhring (ots) -28.05.2018 Teil drei der 2009 von J.J. Abrams initiiertenNeuauflage von Kirk, Spock & Co. legt noch einen Warp-Faktor drauf:Ein brutaler Überfall durch den Warlord Krall (Idris Elba) führt zurtotalen Zerstörung der "Enterprise". Die Crew muss auf einemlebensfeindlichen Planeten einen Neuanfang machen und eine noch vielgrößere Katastrophe verhindern ... ProSieben zeigt dieFree-TV-Premiere von "Star Trek Beyond" am Sonntag, 3. Juni 2018, um20:15 Uhr."Pine ist hier der dominierende Faktor [...] Erneut besticht derSchauspieler mit der perfekten Mischung aus selbstbewusstemAction-Helden, Tiefsinnigkeit und gelegentlichem Shatnerismus."CHRIS HEWITT, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "EXCELLENT!"Fakten:- LGBT in Space: In einer indirekten Verbeugung vorOriginal-"Sulu" George Takei wird der von John Cho dargestellteSulu in "Beyond" in einer wunderbar nebensächlichen Sequenz alshomosexueller Familienvater dargestellt. Obwohl Takeis sexuelleOrientierung lange Zeit ein offenes Geheimnis in Hollywood war,bekannte sich der Darsteller erst 2005 im Alter von 68 Jahrendazu. 2008 war Takei einer der Ersten, die sich nach der Öffnungder Ehe in Kalifornien mit seinem Langzeit-Partner Brad Altmantrauen ließ.- Dass Leonard Nimoy im Februar 2015 verstarb, wird in "Star TrekBeyond" gleich mehrfach adressiert: So erfährt "Spock" ZacharyQuinto am Beginn des Films vom Tod seines im ersten Reboot-Teil(2009) aus der Zukunft eingereisten Alter egos. Später tauchtNimoys Geburtsdatum (26. März) als Easter Egg in der Kennung derverschollenen U.S.S. "Franklin" auf: NX-326.- Ein weiterer, tragischer Verlust traf die Trekkie-Welt, alseinen Monat vor dem Kinostart der erst 27-jährige "Chekov" AntonYelchin bei einem Unfall ums Leben kam. Der aus der Ukrainestammende Yelchin galt als einer der sympathischsten undtalentiertesten Darsteller seiner Generation.Inhalt: Als die "Enterprise" auf einer Rettungsmission in einenundurchdringlichen Nebel vordringt, gerät sie in einen tödlichenHinterhalt. Der Kampfschiff-Schwarm des mysteriösen Alien-WarlordsKrall (Idris Elba) entert auf der Suche nach einem uralten Artefaktdas Schiff. Nur mit Mühe entkommt Captain Kirk (Chris Pine) auf dennahegelegen Planeten Altamid, während viele Besatzungsmitglieder vonKralls Kriegern getötet und entführt werden. Kirks Lage scheintaussichtslos: Die "Enterprise" ist zerstört und die verbleibendeMannschaft ist auf dem unwirtlichen Planeten verstreut. Und die Zeitdrängt - Krall folgt einem wahnsinnigen Racheplan gegen dieFöderation, der Millionen Leben kosten könnte ..."Star Trek Beyond" (OT: "Star Trek Beyond") Am Sonntag, 3. Juni2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2016 Genre:Science-Fiction Regie: Justin LinPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem,Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG MünchenUSt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell