Der amtierende Boxweltmeister Billy Hope (Jake Gyllenhaal) brachtees aus dem Jugendheim zum gefeierten Profi-Sportler mit einerglücklichen Familie. Aber als seine Frau Maureen (Rachel McAdams)erschossen wird, ertränkt er seine Trauer in Alkohol und droht, seineTochter Leila (Oona Laurence) an das Jugendamt zu verlieren. Fürseine Entwicklung vom schmächtigen Mädchenschwarm zum knallhartenFaustkämpfer musste Gyllenhaal satte acht Kilogramm zunehmen undtagtäglich 2000 Sit-Ups absolvieren. ProSieben zeigt "Southpaw" amSamstag, 14. April 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.