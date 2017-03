Unterföhring (ots) -Im Bild: Brandon Lynch (Ewan McGregor, M.) ist ein ganz schwererJunge in Australien. Nervenaufreibende Gangster-Action mit EwanMcGregor, Alicia Vikander und Brenton Thwaites: Der 19-jährige JR(Thwaites) muss für sechs Monate hinter Gitter. Dort trifft er aufBrendan Lynch (McGregor), einen der berüchtigtsten VerbrecherAustraliens. Doch dessen Freundschaft und Schutz hat einen besonderenPreis: JR soll nach seiner Entlassung Lynchs Gang bei einemwaghalsigen Raubüberfall unterstützen ... ProSieben zeigt »Son of aGun« am Sonntag, 26. März 2017, um 22:10 Uhr zum ersten Mal imFree-TV.© 2014 ASCOT ELITE Home Entertainment GmbH. Alle RechtevorbehaltenDieses Bild darf bis 26.03.2017 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder SenderBei Fragen:089/9507-1589Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell