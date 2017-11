Unterföhring (ots) -Im Bild: Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne Johnson) muss seineverstreute Familie inmitten der Katastrophe retten. Superstar Dwayne»The Rock« Johnson in einem ebenso actionreichen wie unterhaltsamenKatastrophenszenario, das auch von Roland Emmerich sein könnte: Alses entlang des kalifornischen San-Andreas-Grabens zu langbefürchteten, schweren Erdbeben kommt, liegt Los Angeles in Schuttund Asche, während San Francisco von einer gewaltigen Tsunami-Wellebedroht wird. »The Rock« muss inmitten des Infernos als RettungspilotRay seine verstreute Familie retten. Dass der charmante Muskelmannauch jenseits des Filmbusiness zum potenziellen Retter taugt, beweistseine offenbar durchaus ernstgemeinte Kandidatur für diePräsidentschaftswahlen 2020 ... ProSieben zeigt »San Andreas« amSonntag, 26. November 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Copyright: © 2014 Warner Bros. EntertainmentInc.Dieses Bild darf bis 26. November 2017 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigemCopyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nurim Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.!Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritteweitergeleitet werden. Voraussetzung fuer die Verwendung dieserProgrammdaten ist die Zustimmung zu den AllgemeinenGeschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1Media AG.Bei Fragen:089/9507-7299Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell