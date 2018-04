Unterföhring (ots) -Der Waise Peter Pan (Levi Miller, r.) wirdeines Nachts zusammen mit anderen Waisenkindern nach Nimmerlandentführt. In den Minen müssen sie für den grausamen Piraten CaptainBlackbeard (Hugh Jackman, l.) schuften. Mit der Hilfe von James Hook(Garrett Hedlund, 2.v.l.) gelingt dem jungen Peter jedoch die Flucht.Gemeinsam mit der furchtlosen Ureinwohnerin Tiger Lily (Rooney Mara,2.v.r.) machen sie sich daran, die Schreckensherrschaft des Tyrannenein für alle Mal zu beenden. SAT.1 zeigt "Pan" am Samstag, 28. April2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Copyright: © Warner BrothersDieses Bild darf bis 28.04.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-1172Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell