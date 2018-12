Unterföhring (ots) -Die alleinerziehende und depressive Adele (Kate Winslet) und ihrSohn Henry (Gattlin Griffith) begegnen im Supermarkt einem verletztenFremden. Dieser stellt sich als der verurteilte Mörder Frank (JoshBrolin) heraus. Trotzdem gewährt Adele dem Flüchtigen Unterschlupfund zwischen den beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche Liebe ...LABOR DAY am 28. Dezember 2018, um 20:15 Uhr auf sixx zum ersten Malim Free-TV© 2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.Dieses Bild darf bis 28.12.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-2184Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell