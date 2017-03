Unterföhring (ots) -Der erfolgreiche Rodeo-Reiter Luke (Scott Eastwood) trifft einesTages auf einem Wettkampf die Studentin Sophia, in die er sich aufden ersten Blick verliebt. Gefühlvolle Romanze mit Clint EastwoodsSohn Scott - nach einer Vorlage von Bestsellerautor Nicholas Sparks:Sophia (Britt Robertson) versteht nicht recht, was ihre Freundinnenan Cowboys finden - bis sie ihr erstes Rodeo besucht. Dort macht derReiter Luke (Scott Eastwood) schwer Eindruck auf die Kunststudentin.Als dieser ihr auch noch seinen Hut schenkt, ist es um Sophiageschehen. Doch in wenigen Wochen steht ihr Umzug nach New York bevor...ProSieben zeigt "Kein Ort ohne Dich" am Sonntag, 19. März 2017, um20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.© 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rightsreserved.Dieses Bild darf bis 19.03.2017 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. BeiFragen: 089/9507-1589. Voraussetzung fuer die Verwendung dieserProgrammdaten ist die Zustimmung zu den AllgemeinenGeschaeftsbedingungen der Presselounges der SenderPressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-1589Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell